Мировая премьера новинки пройдёт в рамках автосалона во Франкфурте, который открывается в сентябре. Клиенты получат автомобили примерно во второй половине 2018-го.

Перед марафоном «24 часа Нюрбургринга», стартовавшим в этот уик-энд, компания Mercedes-Benz опубликовала подробности о гиперкаре Mercedes-AMG Project One — первого дорожного автомобиля с силовой установкой от болида F1.

Шестицилиндровый двигатель внутреннего сгорания был позаимствован у автомобиля Льюиса Хэмилтона, на котором он откатал сезон «Формулы» в 2015 году, однако, «шестёрку» подвергли модернизации: заменили коленвал, поршни, а также перепрограммировали блок управления мотором — эти операции понадобились для того, чтобы увеличить ресурс ДВС (он составит порядка 50 000 км, после чего понадобится «капиталка»).

В паре с бензиновым V6 в задней части гиперкара работает пара электромоторов: один отвечает за постоянный привод турбонагнетателя, второй помогает вращению коленчатого вала. Спереди у Project One есть ещё два электродвигателя, которые могут служить в качестве движущей силы на энергии, накопленной в аккумуляторном блоке; на электротяге гиперкар сможет проехать до 30 километров.

Что касается трансмиссии, то это будет восьмиступенчатый «робот».

Предполагается, что вес Mercedes-AMG Project One составит порядка 1 300 килограммов, а мощность силовой установки превысит тысячу лошадиных сил, то есть соотношение л.с. к массе будет больше, чем у Bugatti Chiron.

Босс AMG Тобиас Майер говорит, что часто слышит от потенциальных клиентов вопросы об обслуживании автомобиля: например, нужен ли будет для этого штат механиков, который требуется болиду F1 во время гонки? «Нет, это дорожный автомобиль, который вы паркуете у дома или в гараже, — говорит Майер, — а заправлять вы его будете 98-ым бензином».

Как сообщалось ранее, всего будет выпущено 275 автомобилей Mercedes-AMG Project One, которые, как ожидают в Мерседесе, раскупят ещё до премьеры, запланированной на сентябрь. Предварительная цена — 2.4 миллиона фунтов стерлингов (примерно 175 363 000 рублей). В качестве конкурентов Project One выступят McLaren BP23, Aston Martin Valkyrie, над созданием гиперкара также подумывают в BMW.