В Минпромторге считают, что планируемое повышение утилизационного сбора не повлияет на цены автомобилей российского производства. «Индексация разнится в зависимости от категории и видов транспортных средств. При этом учитывается экологичность техники, в особенности бывшей в употреблении, а также объем производства и импорта. Средневзвешенный размер индексации утилизационного сбора с учетом прогноза рынка на 2018 год составит 15-17,5%», — цитирует пресс-службу ведомства «Интерфакс». При этом в сообщении Минпромторга не приводятся размеры индексации по отдельным категориям транспортных средств.

Также в ведомстве отметили, что на поддержку автомобильной промышленности в 2018-2020 годах планируется выделить существенный объем средств федерального бюджета – более 125 миллиардов рублей ежегодно, «включая субсидии на программы стимулирования спроса, производственных затрат производителей и выполнения ими экологических требований».

«Таким образом, с учетом принимаемых мер поддержки, прогнозируется рост отечественного авторынка», — заявили в министерстве.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что Минпромторг предложил правительству увеличить утилизационный сбор на легковые автомобили на 87-125% в зависимости от объема двигателя. Эксперты, опрошенные изданием, предположили, что подобная инициатива может привести к подорожанию машин на 10-17%.