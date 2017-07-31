Недавно стало известно о том, что с европейского авторынка отзывают на переоборудование около 22 000 машин марки.

31 Июл Минтранс ФРГ опроверг информацию о том, что власти покрывали манипуляции Porsche

Официальный представитель Министерства транспорта Германии рассказал о том, что ведомство не корректировало выводы экспертов о возможных манипуляциях с дизельными двигателями автопроизводителя Porsche. Соответствующий слух ранее распространила газета Bild, сославшись на служебную переписку.

«Мы не согласны с сообщениями СМИ о том, что Федеральное агентство автомобильного транспорта смягчило доклад [о манипуляциях Porsche с дизельными моторами]», — сказал официальный представитель ведомства на брифинге в Берлине.

Ранее стало известно о том, что Федеральное агентство автомобильного транспорта обнаружило в дизельных автомобилях бренда Porsche механизмы, занижающие показатели выбросов. В связи с этим власти распорядились отозвать из Европы 22 000 машин для переоборудования, при этом Минтранс ФРГ настоял на запрете эксплуатации.

Согласно словам представителя профильного ведомства, кабмин Германии планирует разработать единый перечень требований к автомобильным компаниям, который позволит преодолеть кризис, угрожающий всей немецкой автомобильной промышленности масштабной потерей репутации.

Совсем недавно стало известно о том, что министр транспорта Германии раскритиковал автопроизводителей страны из-за так называемого «дизельного скандала», который по-прежнему не затихает, а также предполагаемого картельного сговора крупнейших представителей отрасли.