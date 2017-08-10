Mitsubishi Motors Corporation в рамках международного автосалона Gaikindo представила новый кроссвэн Xpander. Модель появится в продаже в Индонезии осенью 2017 года. На рынки стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и ряда других государств новинка приедет в начале следующего года.

«Модель Mitsubishi Xpander призвана расширить наше присутствие в растущем сегменте минивэнов во всех странах региона АСЕАН, — комментирует исполнительный директор компании Осаму Масуко. — Мы стремимся расти вместе с этим сегментом, предлагая решения, которые улучшают качество жизни наших клиентов».

Производство Mitsubishi Xpander наладили на новом заводе MMC в Индонезии, в префектуре Бекаси провинции Западная Ява. Как отметили в компании, ежегодно с конвейера должно сходить до 80 000 кроссвэнов. Цена составляет от 189 050 000 до 245 350 000 индонезийских рупий (примерно 848 000 – 1 100 000 рублей по актуальному курсу).

Автомобиль оснащается 16-клапанным бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра, с отдачей 105 л. с. Он оснащён системой MIVEC собственной разработки Mitsubishi Motors. Благодаря этому мотор характеризуется высокой мощностью и низким расходом топлива. Трансмиссии – пятиступенчатая «механика» и четырёхдиапазонный «автомат».

Дизайн передней части Xpander перекликается с моделями Outlander PHEV, Pajero Sport и Eclipse Cross. Представители ММС отметили, что семиместная модель Xpander получилась шире снаружи (1 750 мм) и больше внутри по сравнению с другими автомобилями этого класса. Его длина составляет 4 475 мм, а высота – 1 700 мм. Клиренс кроссвэна – 205 мм.

В стандартное оснащение модели входят подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также комплекс систем активной безопасности: усилитель экстренного торможения, антиблокировочная система тормозов, активная система курсовой устойчивости, ассистент при трогании на подъёме и система сигнализации при экстренной остановке.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в Индонезии в рамках международного автосалона Gaikindo компания Daihatsu презентовала две новинки.