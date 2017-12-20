С их помощью предположительно можно будет пожаловаться также и на аварийное состояние дорог.

Российскому правительству совместно с субъектами страны рекомендовали разработать мобильные приложения, которые позволят гражданам фиксировать различные нарушения, в том числе и правил дорожного движения. Как сообщает ТАСС, с предложением выступили члены научно-экспертного совета и правления Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации.

«[Необходимо – примечание редакции] разрабатывать мобильные приложения, позволяющие жителям фиксировать случаи правонарушений, информировать об этом соответствующие органы государственной власти», — говорится в проекте рекомендаций участников заседания, прошедшего недавно в Совфеде. При этом в документе есть пояснение о том, что пожаловаться можно на нарушения ПДД, на несанкционированное размещение отходов, на аварийное состояние дорог и не только.

Стоит напомнить, что мобильное приложение «Помощник Москвы» было запущено в работу в августе 2015 года. Оно помогает бороться с нарушителями ПДД в столице РФ. Аналогичные сервисы должны начать работу и регионах страны считают эксперты.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что законопроект о «народном инспекторе» одобрили в правительстве РФ. В 2018 году должно выйти мобильное приложение для тех, кто хочет привлечь к ответственности нарушителей ПДД (его действие предположительно распространяется на всю страну).