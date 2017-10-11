На шинном заводе, который располагается во Всеволожске, выпускается 80% продукции под финской маркой Nokian Tyres. Из них 60% экспортируют в другие страны: покрышки российского производства отправляются в США, Канаду, Китай и ряд европейских государств. Недавно компания отметила значимый юбилей – с конвейера сошла 100 000 000-я шина.

По расчетам специалистов российского офиса Nokian Tyres, всеволожский завод в течение шести ближайших лет намеревается выпустить ещё сотню миллионов покрышек. Напомним, первую отметку в 100 000 000 единиц предприятию удалось достичь за 12 лет работы. Таким образом, мощности в целом вырастут в два раза.

«В ближайшее время производственную мощность увеличивать не будем, будем наращивать автоматизацию, работать над развитием заводской инфраструктуры. За прошедшие 12 лет мы выпускали разное количество [шин], мы начинали с одного миллиона шин в год, а за 12 лет выросли до 17 миллионов шин в год. Соответственно за 12 лет нам удалось выпустить сто миллионов шин. При текущих мощностях следующие сто миллионов преодолеем ориентировочно через шесть лет», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы компании.

Сообщается, что юбилейная шина Nokian Tyres, выпущенная во Всеволожске, в составе комплекта передана в дар автошколе в Выборге, где вождению обучаются люди с ограниченными физическими возможностями здоровья. Об этом рассказали в правительстве Ленинградской области.

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