Московский автозавод выпустил 50-тысячный экземпляр Renault Kaptur

Накануне с конвейера автосборочного предприятия Renault Россия в столице нашей страны сошел 50-тысячный кроссовер Kaptur. Юбилейный экземпляр получил двухлитровый бензиновый двигатель с автоматической полноприводной трансмиссией и двухцветную окраску кузова. Крыша выполнена в черном цвета, остальная часть автомобиля — белая. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Кроссовер Renault Kaptur стал глобальной моделью, но в Бразилии его называют по подобию европейской модели Captur с совершенно иной платформой. А в Уругвае автомобиль называется Grand Captur. Московское предприятие Renault стало первым заводом, где наладили производство этого кроссовера. Серийный выпуск на нем стартовал еще 27 апреля 2016 года. В торжественном мероприятии принимал участие даже вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович.

«Яркий и стильный кроссовер Renault Kaptur, который выпускает Московский завод Renault, — повод для гордости для Renault Россия. Это первая глобальная модель Renault, производство которой началось в России, и в ее создании на всех этапах принимали участие российские специалисты. Kaptur активно завоевывает симпатии покупателей не только в России, но и на других рынках, это еще одно подтверждение того, что все модели Renault российского производства соответствуют лучшим мировым стандартам», — заявил директор завода в Москве Жан-Луи Терон.

Для Renault это первая модель, в разработке которой от создания концепта до постановки на конвейер приняли участие российские инженеры. Поэтому автомобилю действительно можно присвоить бэйдж «Сделано в России». С момента старта продаж на экспорт в страны СНГ был поставлен 2 931 экземпляр Kaptur.

Напомним, что в России стартовали продажи новой топовой версии Renault Kaptur.