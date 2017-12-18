Онлайн-голосование за название моста через Керченский пролив завершено: большинство участников выбрали вариант «Крымский мост». За него свой голос отдали 64% от общего количества отвечавших. Как отметили в Министерстве транспорта РФ, это теперь официальное название появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

Примерно четверть пользователей – 24% – выбрали вариант «Керченский мост», ещё 6% отвечавших отдали голос за «Мост Воссоединения». Опрос проходил на сайте назовимост.рф. В общей сложности в течение месяца в нём приняли участие примерно 380 000 авторизованных пользователей. Наибольшую активность проявили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также республики Крым и Краснодарского края.

В пятёрку наиболее популярных вариантов вошли также «Тузлинский мост» и «Мост Дружбы». В числе иных версий для названия транспортного перехода через Керченский пролив были «Таврический», «Российский», «Мост Свободы», «Мост Единства», «Мост Надежды». Их предлагали интернет-пользователи, которые могли авторизоваться через социальные сети.

В конце прошлого месяца портал «Колёса.ру» сообщал о том, что строители Крымского моста соединили косу и остров Тузла. Тогда стало известно о том, что в общей сложности над акваторией будет создано свыше шести километров трассы протяженностью 19 км. Сейчас завершён монтаж пролётов автодорожной части моста на одном из четырёх морских участков.