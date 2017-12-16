«Мострансавто» получила ремонтный Урал Next

Государственная автотранспортная компания Московской области получила от производителя специальный полноприводный грузопассажирский вахтовый автобус Урал NEXT с крано-манипуляторной установкой.

Грузопассажирский Урал NEXT имеет колесную формулу 6×6, грузовую площадку, крано-манипуляторную установку и обладает грузоподъемностью 8 тонн. Его будут эксплуатировать в городе Домодедово в качестве эвакуационно-ремонтного автомобиля, доставляющего рабочие бригады к месту остановки неисправного транспорта.

Опытная эксплуатация специальной модификации будет длиться полгода, после чего будут определены параметры дальнейшего сотрудничества между автозаводом «Урал» и предприятием «Мострансавто».

Новая версия Урал NEXT построена с учетом пожеланий «Мострансавто»: удлинена рама, смонтированы детали крепления крано-манипулятора, передняя электрическая лебедка, обеспечена возможность отбора электроэнергии на 24В, установлен сертифицированный цифровой тахограф. Под капотом располагается 285-сильный двигатель ЯМЗ-536.

Ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы призвана облегчить грузовая платформа с правым и левым откидными бортами и крано-манипуляторной установкой. Фургон сделан из сэндвич-панелей с утеплителем. В пассажирском отсеке, рассчитанном на 8 пассажиров, установлены сертифицированные сиденья с ремнями и аварийно-вентиляционный люк.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про тест-драйв опытного газового Урал Next.