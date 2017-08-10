«После паузы, обусловленной двухлетним спадом казахстанской автоиндустрии, бренд возвращается на рынок республики в полностью обновлённом облике. Сегодня мы начинаем выпуск сразу трёх моделей. Теперь 100% предложения марки в Казахстане составляют автомобили, только сошедшие с конвейера завода», — комментирует президент АО «Азия Авто» Ерик Сагымбаев.

Третье поколение представительского седана Skoda Superb прибавило 23 мм в длину, 47 мм в ширину и 21 мм в высоту. Его колёсная база увеличилась на 75 мм. Автомобиль получил «пакет для плохих дорог», который включает в себя усиленную подвеску, увеличенный клиренс и дополнительную защиту днища. Покупателям базовой версии будут доступны подогрев передних сидений, форсунок стеклоомывателя, мультимедиа с цветным сенсорным дисплеем, зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом, датчик дождя, передние и задние датчики парковки с системой помощи при маневрировании и не только.

Новая Octavia в начальной комплектации оснастили кондиционером, подлокотником, задними датчиками парковки, кожаным рулевым колесом и мультимедийной системой. Топовая версия может похвастать камерой заднего вида, полностью светодиодными адаптивными фарами со встроенными омывателями и ДХО, двухзонным климат-контролем, обогревом лобового стекла и всех сидений.

В списке оборудования базового исполнения лифтбека Rapid значатся: также кондиционер, подогрев передних сидений, центральный подлокотник и зеркалами с подогревом. В самой богатой комплектации покупателей ждут ксеноновые фары, светодиодные ДХО, легкосплавные диски размером 16 дюймов, задние дисковые тормоза и дополнительная шумоизоляция.

В моторной гамме Skoda Superb будут двухлитровые турбированные двигатели мощностью 220 л. с. (для переднеприводных версий), 280 л. с. (для полноприводных). В пару к ним предлагается шестиступенчатая трансмиссия DSG. Для Octavia также предлагается два варианта: 110-сильный двигатель объёмом 1,6 литра или 150-сильный вариант объёмом 1,4 литра. В комплекте идут пятискоростная «механика» и 7DSG. У Rapid одна версия «начинки»: мотор 1,6 с отдачей 110 л. с., он агрегатируется либо с 5МКПП, либо с шестидиапазонным «автоматом».

Цены новинок для рынка Казахстана пока не называются, их объявят вместе с началом продаж. В России Superb можно купить за 1 300 000 – 2 608 000 рублей, Octavia обойдётся в 940 000 – 1 369 000 рублей, а цена Rapid варьируется в диапазоне от 604 000 до 950 000 рублей. В начале текущей недели стало известно об августовских спецпредложениях Skoda.