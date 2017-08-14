Согласно словам главы Минпромторга, правительство РФ подготовило проект постановления, которое предписывает выделение Самарской области в 2017 году более 430 000 000 рублей на обеспечение занятости около 4 000 работников предприятий компании «АВТОВАЗ». Столько сотрудников на сегодняшний день находятся под угрозой увольнения.

«Это люди, которые не востребованы сейчас на производстве автомобилей», — комментирует глава ведомства, добавив, что в рамках разрабатываемой инициативы правительства, «не менее 2 000 работников АВТОВАЗа пройдут профессиональную подготовку, переподготовку и повысят квалификацию».

«Ситуация сложная и требует постоянного внимания», — цитируют «РИА Новости» министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Он отметил, что представители Минпромторга и Минтруда сейчас «совместно реализуют программу по созданию рабочих мест в Самарской области».

По словам министра, поддержку правительство планирует обеспечить также тем предприятиям, которые будут принимать на работу сотрудников АВТОВАЗа. Денис Мантуров подчеркнул, что к концу 2018 года численность работников предприятия должна составить 32 000 человек. Сообщается, что к концу первой половины 2017 года средняя численность персонала составила 38 658 человек.

В прошлом месяце в СМИ прошла информация о том, что на АВТОВАЗе планируют сократить свыше 8 000 сотрудников в 2017-2018 годах. Впоследствии официальные представители автогиганта выступили с опровержением, заявив о найме новых сотрудников: «150 молодых рабочих были приняты на линию B0, 180 талантливых инженеров присоединятся до конца года к команде инжиниринга предприятия», отметили в компании.