На протяжении месяца цены меняли 18 брендов

Появились данные об изменениях цен на автомобили в период с 16 ноября по 15 декабря.

Получены результаты мониторинга цен новых легковых автомобилей, охватывавшего всех производителей, официально представленных на российском рынке. Исследование, проведенное аналитическим агентством «Автостат», выявило, что у 18 марок изменились цены на машины.

Некоторые производители увеличили стоимость только одной модели или комплектации. Например, ценник внедорожника Chevrolet Niva подрос на 0,7-0,8%, а кроссовер Ford Kuga в комплектациях Titanium и Titanium Plus подорожал на 0,2%. Компания Kia повысила цены модели Optima (на 0,5-0,8%) и Soul (на 0,7-1,1%).

Прекращены поставки внедорожника Toyota Land Cruiser Prado предыдущей генерации, что привело к увеличению минимального ценника модели на 10,1%. Поступил в продажу новый Cadillac CT6 в двух вариантах исполнения с 335-сильным мотором объемом 3,6 литра в паре с «автоматом» и полным приводом за 3 990 000 – 5 190 000 рублей. У модели Jeep Grand Cherokee появилась версия Trailhawk с 286-сильным мотором объемом 3,6 литра за 3 663 000 рублей.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о росте розничных цен на бензин в следующем году.