Регионы России получат от правительства 9,857 миллиарда рублей: эти средства должны быть потрачены на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, было опубликовано на официальном сайте кабмина.

Из общей суммы порядка 1,435 миллиарда рублей направят одиннадцати регионам с целью реконструкции, капитального ремонта и строительства дорог. Для реализации дорожных проектов, особо важных для социально-экономического развития страны, ещё девять субъектов РФ получат 3,843 миллиарда рублей.

Помимо этого 17 регионов страны должны получить около 2,579 миллиарда рублей, которые предназначены для приведения в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог.

«Два миллиарда рублей – Хабаровскому краю на финансирование проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнёрства. Также 103,6 миллиона рублей выделено Калининградской области и 15,4 миллиона рублей – Омской области на реализацию региональных программ в сфере дорожной деятельности», — говорится в документе.

Совсем недавно стало известно о том, что по качеству дорог Россия занимает 114 место в мире, соответствующие данные опубликованы в ежегодном рейтинге Global Competitiveness Index. Ещё хуже, чем в РФ, эксперты признали магистрали в Казахстане, Венесуэле, Румынии, Киргизии, Молдавии и Украине.