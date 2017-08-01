Новый скоростной режим на участке автодороги между Москвой и Санкт-Петербургом начал действовать с 1 августа 2017 года.

Автомобилисты теперь имеют право разгоняться до 130 километров в час ещё на одной автодороге в России: новый режим с сегодняшнего дня, с 1 августа 2017 года, введён на участке трассы «Москва-Петербург». Как отметили в компании «Автодор», он действует на платном обходе Вышнего Волочка, протяженность которого составляет 72 км (Тверская область, с 258 по 334 км).

Ранее на этом участке действовало ограничение до 110 км/ч. Изменение скоростного режима стало возможным «после долгой и тщательной работы по обследованию данного участка и согласования с ГИБДД». С этой целью трассу оснастили автоматизированной системой управления.

Для того, чтобы собственник автодороги получил разрешение на увеличение скоростного лимита до 130 км/ч, выбранный участок трассы должен соответствовать высшей технической категории: не пересекаться с другими магистралями в одном уровне, иметь разделительные барьеры и не только. До сегодняшнего дня в РФ насчитывалось всего два таких участка, оба на трассе М4 «Дон» — с 76 по 103 км и с 113 по 120 км.

Как сообщает «Коммерсант», скоростной лимит до 130 км/ч могут повысить и на втором участке трассы М-11 – от МКАД до Солнечногорска. Однако конкретные сроки пока не называются, на данном этапе идёт согласование документации, которая необходима для изменения режима движения.

На сегодняшний день у Федерального дорожного агентства нет участков с ограничением скорости до 130 км/ч. Однако за последние несколько лет ведомство увеличило лимит с 90 до 110 км/ч на 13 участках федеральных трасс. «Считаем возможным продолжить работу по увеличению скоростного режима до 110 км/ч на сети подведомственных дорог, — сказали в Росавтодоре. — В настоящее время определяются ещё шесть участков трасс, где после проведения необходимых мероприятий вступят в силу изменения скоростного режима».

Совсем недавно портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в Сети запущена онлайн-карта дорог, отремонтированных благодаря Платону. На сегодняшний день на ней отмечено уже свыше тысячи километров дорог и тридцать мостов.