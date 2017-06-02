Одними их первых посвежевший Q50 получат американцы – в США продажи седана 2018 модельного года стартуют этим летом. Затем рестайлинговая модель выйдет и на остальные рынки.

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Обновлённый Infiniti Q50 дебютировал в марте 2017-го в рамках Женевского автосалона. Седан получил модернизированные бамперы, чуть иную оптику, в салоне установили другое рулевое колесо. Топовая S-версия отличатся наличием более агрессивного обвеса.

Главная «технофишка» Q50 – внедрение системы частичного автономного управления ProPilot. В этот комплекс входят: системы удержания в полосе движения, контроля за дистанцией до впередиидущего автомобиля, предотвращения фронтального столкновения, оповещения о машинах в «слепых» зонах, предупреждения наезда на пешеходов, а также адаптивный круиз-контроль. Однако, по предварительным данным, на седанах, предназначенных для Европы, система ProPilot появится только в следующем году.

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Линейка двигателей Infiniti Q50 осталась прежней, она представлена бензиновыми «турбочетверкой» 2.0 (208 л.с.) и битурбированным мотором V6 3.0 (400 л.с.), турбодизелем 2.2 (168 л.с.). В некоторых странах также можно купить седан с 360-сильной гибридной установкой, состоящей из «атмосферника» V6 3.5 и электромотора. Привод – задний или полный.

В России нынешний Q50 доступен с моторами 2.0 и V6 3.0, цена седана – от 1 641 000 рублей.

Ранее в Сети появились патентные изображения кроссовера Infiniti QX50 новой генерации.