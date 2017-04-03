Трехрядная модификация кроссовера CX-5 нового поколения может дебютировать осенью этого года.

Компания Mazda заканчивает разработку семиместной версии своего бестселлера, сообщает издание Motoring со ссылкой на собственные источники. По информации издания, новая модификация CX-5 дебютирует в рамках Лос-Анджелесского автосалона, который откроется в ноябре текущего года. Впрочем, не исключено, что кросс с двумя дополнительными местами покажут раньше – первыми такой SUV наверняка получат японцы.

1 / 2 На фото: пятиместный Mazda CX-5 нового поколения 2 / 2 На фото: пятиместный Mazda CX-5 нового поколения

Как отмечает портал, новая версия модели может выйти на рынок под именем CX-6 или под возрожденным названием CX-7. Данных о габаритах семиместного кроссовера пока нет.

Пятиместный CX-5 второго поколения представили на мотор-шоу в Лос-Анджелесе в прошлом году, европейская премьера вседорожника состоялась в марте 2017-го в Женеве. На данный момент кроссовер доступен на японском, американском и австралийских рынках, до Европы (и, видимо, до России) модель новой генерации доберется летом.

В зависимости от страны в линейку моторов CX-5 могут входить бензиновые агрегаты семейства SkyActiv-G объемом 2,0 и 2,5 литра, а также дизель SkyActiv-D 2.2. Трансмиссии – «механика» или «автомат», привод – передний или полный.

В списке оборудования SUV значатся: мультимедийная система с сенсорным экраном, круиз-контроль, камера заднего вида, проекционный дисплей, системы автоматического торможения, распознавания пешеходов и дорожных знаков, адаптивные светодиодные фары. Кроме того, «японец» получил систему G-Vectoring Control (GVC), которая управляет тягой двигателя в зависимости от положения руля и контролирует продольные и поперечные нагрузки, оптимизируя загруженность каждого из колес.

Напомним, ранее семиместная версия появилась у другого популярного японского кроссовера – Honda CR-V. Правда, пока трехрядный SUV Хонды предлагается лишь в Таиланде.