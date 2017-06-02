Хэтч 1 Series и купе 2 Series получили модернизированную оптику, в салоне моделей поменяли приборную панель. Цена посвежевшей «копейки» стартует с отметки в 1 520 000 рублей, спортивная модификация M140i xDrive обойдется минимум в 2 720 000 рублей. «Двухдверка» BMW 2 Series стоит от 1 790 000 рублей, а «заряженное» купе M2 – 3 480 000 рублей.
Базовые версии 1 и 2 серии можно купить с трехцилиндровым бензиновым мотором 1.5 мощностью 136 л.с., который сочетается с «механикой». За доплату предлагается восьмидиапазонный «автомат». Также для «немцев» доступны 340-сильная «шестерка» и 190-сильный дизель 2.0. Купе ВMW M2 оснащается 370-сильным мотором.
Цены обновлённых BMW 1 Series и 2 Series
|Модель
|Цена
|Модель
|Цена
|BMW 118i Base
|1 520 000
|BMW 218i Model Advantage
|1 790 000
|BMW 118i Model Advantage
|1 630 000
|BMW 218i Model Sport Line
|1 942 000
|BMW 118i Model Sport line
|1 805 000
|BMW 218i Model Luxury Line
|2 036 000
|BMW 118i Model Urban line
|1 805 000
|BMW 218i Model M Sport
|2 057 000
|BMW 118i Model M Sport
|1 919 000
|BMW 220d xDrive Model M Sport
|2 280 000
|BMW 120d Model M Sport
|2 040 000
|BMW M240i
|2 770 000
|BMW 120d xDrive Model M Sport
|2 180 000
|BMW M240i xDrive
|2 910 000
|BMW M140i
|2 580 000
|BMW М2
|3 480 000
|BMW M140i xDrive
|2 720 000
В списке стандартного оборудования моделей значатся кондиционер, датчик дождя, мультимедийная система, мультифункциональный руль. У «двойки» уже в базовой комплектации имеются светодиодные фары.
У «горячего» BMW M2 в «базе» есть система динамического контроля курсовой устойчивости, динамический круиз-контроль, «баранка» и передние сиденья М Спорт.
Напомним, премьера рестайлинговых хэтча BMW 1 Series и купе 2 Series состоялась в середине мая этого года.
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