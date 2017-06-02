Российские дилеры BMW уже принимают заказы на рестайлинговые «копейку» и «двойку».

Хэтч 1 Series и купе 2 Series получили модернизированную оптику, в салоне моделей поменяли приборную панель. Цена посвежевшей «копейки» стартует с отметки в 1 520 000 рублей, спортивная модификация M140i xDrive обойдется минимум в 2 720 000 рублей. «Двухдверка» BMW 2 Series стоит от 1 790 000 рублей, а «заряженное» купе M2 – 3 480 000 рублей.

1 / 3 На фото: BMW 1 Series 2 / 3 На фото: BMW 1 Series 3 / 3 На фото: BMW 1 Series

Базовые версии 1 и 2 серии можно купить с трехцилиндровым бензиновым мотором 1.5 мощностью 136 л.с., который сочетается с «механикой». За доплату предлагается восьмидиапазонный «автомат». Также для «немцев» доступны 340-сильная «шестерка» и 190-сильный дизель 2.0. Купе ВMW M2 оснащается 370-сильным мотором.

Цены обновлённых BMW 1 Series и 2 Series

Модель Цена Модель Цена BMW 118i Base 1 520 000 BMW 218i Model Advantage 1 790 000 BMW 118i Model Advantage 1 630 000 BMW 218i Model Sport Line 1 942 000 BMW 118i Model Sport line 1 805 000 BMW 218i Model Luxury Line 2 036 000 BMW 118i Model Urban line 1 805 000 BMW 218i Model M Sport 2 057 000 BMW 118i Model M Sport 1 919 000 BMW 220d xDrive Model M Sport 2 280 000 BMW 120d Model M Sport 2 040 000 BMW M240i 2 770 000 BMW 120d xDrive Model M Sport 2 180 000 BMW M240i xDrive 2 910 000 BMW M140i 2 580 000 BMW М2 3 480 000 BMW M140i xDrive 2 720 000

В списке стандартного оборудования моделей значатся кондиционер, датчик дождя, мультимедийная система, мультифункциональный руль. У «двойки» уже в базовой комплектации имеются светодиодные фары.

1 / 3 На фото: BMW 2 Series 2 / 3 На фото: BMW 2 Series 3 / 3 На фото: BMW 2 Series

У «горячего» BMW M2 в «базе» есть система динамического контроля курсовой устойчивости, динамический круиз-контроль, «баранка» и передние сиденья М Спорт.

Напомним, премьера рестайлинговых хэтча BMW 1 Series и купе 2 Series состоялась в середине мая этого года.