Названы самые популярные грузовики российского рынка

Составлен рейтинг самых популярных грузовых моделей по результатам продаж за июнь 2017 года.

Список подготовлен по итогам исследования российского рынка новых грузовых автомобилей, проведенного аналитическим агентством «Автостат». В первом месяце лета место лидера в рейтинге заняла новая модель.

В июне в России было продано 517 машин Mercedes-Benz Actros, что больше чем в прошлом году в 4,1 раза. С таким объемом продаж немецкий грузовик впервые стал самой популярной моделью на российском рынке.

«Немец» сместил с первого места ГАЗон Next, который продался за отчетный период в количестве 459 единиц, продемонстрировав рост продаж на 11,7%. Продажи шведского Volvo FH выросли на 380% — до 408 единиц, а у DAF XF на 582,5% — до 389 штук. Отечественной модели КАМАЗ-5490 досталось только пятое место – 376 проданных автомобилей и 95,8% роста.

В июне текущего года в России было реализовано 6,6 тысячи грузовиков, что на 62,8% превышает прошлогодний показатель. Кстати, за первое полугодие 2017-го российский рынок грузовых автомобилей вырос на 44,5%.