Названы самые востребованные автомобили Санкт-Петербурга в ноябре

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных моделей на рынке Санкт-Петербурга. Экспертам агентства удалось выяснить, что наибольшей популярностью у жителей этого города пользуется кроссовер Hyundai Creta с 505 проданными машинами.

На втором месте разместился компактный немецкий седан Volkswagen Polo (463 штуки), а на третьем снова корейская модель – «четырехдверка» Hyundai Solaris (431 единица).

На четвертой строчке разместился Kia Rio (333 автомобиля) и на пятой кроссовер Volkswagen Tiguan (273 штуки). В десятку также попали: Renault Duster (261 машина), LADA Largus (253 единицы), Skoda Rapid (235 штуки), Mitsubishi Outlander (232 кроссоверов). Последним среди лидеров идет Ford Focus (223 автомобилей).

В ноябре в Санкт-Петербурге было реализовано 9 238 машин, что превышает результат прошлого года на 28%. Объем продаж в период с января по ноябрь вырос на 17% и составил 88,5 тысячи автомобилей.

В рейтинге ТОП-10 моделей автомобильного рынка Москвы лидирует Hyundai Solaris.