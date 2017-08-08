Немецкая прокуратура грозит Audi многомиллионным штрафом

Прокуратура Мюнхена продолжает вставлять «палки в колёса» немецкой марке Audi в связи с масштабными дизельным скандалом, который в автомобильном сообществе получил название «Дизельгейт». Ранее местная прокуратура обвиняла во лжи конкретных сотрудников Audi и её руководителей, но теперь дело дошло и до бренда в целом, в связи с чем было открыто новое судопроизводство. Об этом сообщает DW.

Если прокуратура Мюнхена докажет местному судье, что в махинациях с дизельными двигателями виноваты не отдельные сотрудники и руководители, а марка в целом, то судья может вынести решение о наложении штрафа в размере до 10 миллионов евро, или же в соответствии с законодательством взыскать с Audi средства по своему усмотрению.

Руководство немецкой марки подтвердило немецкой прессе данную информацию, а также заверило её, что будет сотрудничать со следствием, чтобы поскорее разрешить конфликтную ситуацию.

К слову, журнал Manager Magazin ранее также сообщил, что в скором времени ответственность за «Дизельгейт» понесут четыре члена правления Audi, которые покинут свои должности.

Судя по всему, данная история, напоминающая сериал «Санта-Барбара», ещё далека от завершения.

Ранее Колёса.ру сообщали, что замешанные в «Дизельгейте» двигатели Volkswagen после ремонта станут менее экономичными.