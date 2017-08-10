В Федеральное ведомство автодорожного транспорта Германии был подан иск на сумму 110 000 000 евро против автопроизводителя Porsche. С ним в суд обратились представители немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на слова исполнительного директора DUH Юргена Реша.

В качестве причины для претензии экологов указывается использование штутгартской компанией незаконного оборудования, которое позволяет на тестах занижать показатели загрязнения атмосферы выхлопами дизельных двигателей внедорожников Porsche Cayenne. С помощью иска представители DUH намереваются создать прецедент и снова обратить внимание на «дизельный скандал».

«Каждый гражданин должен соблюдать закон. Если он будет уличен в нарушении ПДД или правил парковки, ему грозит штраф в соответствии с тяжестью совершённого им проступка. Такие же правила в будущем должны распространяться и на автопроизводителей, которые до сих пор не понесли должного наказания в Германии из-за «дизельного скандала», — комментирует Юрген Реш.

Ранее сообщалось о том, что министр транспорта Германии Александер Добриндт выступил с требованием к дочерней компании концерна Volkswagen, Porsche, отозвать 22 000 автомобилей Cayenne по всей Европе с целью обновления программного обеспечения. Напомним, в конце июля стало известно о том, что продажи и эксплуатация модели приостановлены.