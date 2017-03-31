Премьера новинки состоялась на открывшемся на этой неделе автосалоне в Бангкоке. Пикап Nissan Navara в варианте исполнения Black Edition получил массивные пластиковые накладки на колесные арки, черные решетку радиатора, 18-дюймовые диски, пороги, ручки дверей, блоки противотуманок и корпуса наружных зеркал. Кроме того, на капоте, крыше, дверях и передних крыльях имеются черные наклейки.

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Для пикапа доступно четыре цвета кузова – красный, черный, оранжевый и белый. Приобрести Navara Black Edition можно с полуторной (King Cab) или двойной кабиной. Двигатель – тот же, что и у стандартной модели. В Таиланде Навара оснащается турбодизелем 2.5 мощностью 163 л.с. В версии King Cab мотор работает в паре с шестиступенчатой «механикой», для Double Cab, помимо 6МКП, также предусмотрен семидиапазонный «автомат».

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В список стандартного оборудования Nissan Navara Black Edition вошли: светодиодные ДХО, круиз-контроль, кондиционер, мультимедийная система с экраном диагональю 5 дюймов, камера заднего вида, пара подушек безопасности.

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В пересчете на наши деньги цена новой версии начинается с отметки в 1 283 000 рублей. На данный момент неизвестно, появится ли Navara Black Edition за пределами Таиланда.

Напомним, в Европе совсем недавно стартовали продажи другого особого пикапа Nissan – Navara Trek-1°.