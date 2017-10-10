Новая BMW Z4 получит несколько мощных моторов

Баварская марка продолжает работать над новой генераций родстера Z4, который, как известно, строится на одной платформе с Toyota Supra. Сегодня появилась информация о том, какие силовые агрегаты будут располагаться под капотом автомобиля.

Как сообщает портал Carscoops, на данный момент BMW Z4 тестируется ещё с двумя проверенными временем агрегатами — трёхлитровыми рядными турбированными «шестёрками» объёмом в 3,0 литра и индексами B58M1 и B5801. Первый мотор будет устанавливается на базовые версии Z4, тогда как второй двигатель «пропишется» у версии M40i. Мощность силовых установок, по данным коллег, составит 335 и 385 лошадиных сил соответственно.

Интересно, что 385-сильная версия может быть доступна не на всех рынках. К примеру, в Европе, где экологические стандарты «зажимают» автопроизводителей максимально, данная версия может и не появиться. А вот 335-сильная версия будет предлагаться практически на всех рынках.

Что касается базовых версий, то они получат бензиновую турбированную «четвёрку» с отдачей от 180 до 248 лошадиных сил.

Ранее Колёса.ру сообщали, что новая Toyota Supra может получить гибридный гоночный двигатель.