Новая Mazda3 получит революционный двигатель

Появилась информация о планах японского производителя представить в конце августа во Франкфурте новое поколение двигателя с технологией безискрового зажигания.

По информации издания Motoring, новые двигатели с технологией HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition) могут превзойти актуальные бензиновые моторы по эффективности на 30%. Предполагается, что средний расход снизится с текущих 7,8 литра на 100 км пробега до 5,6 литра.

Бензиновые HCCI-движки будут работать по схожему с дизелем принципу, сжимая смесь воздуха и топлива в цилиндре до его возгорания. По информации издания, новые двигатели Mazda, которые, вероятно, будут представлены под брендом SkyActiv II, продолжат использовать свечи зажигания на низких оборотах, а на высоких будет задействоваться технология HCCI.

1 / 3 Mazda3 текущего поколения 2 / 3 3 / 3 Mazda3 текущего поколения

Стоит отметить, что Mazda не является пионером в этой области. Ранее с технологией HCCI экспериментировали GM и Mercedes-Benz, но японцы могут стать первыми, кто дойдет до серийного производства. Утверждается, что двигатель SkyActiv II дебютирует на Mazda 3 нового поколения 2018 года, но в дальнейшем пополнит силовые гаммы всех моделей марки. Как ожидается, концепт новинки будет показан на Токийском моторшоу в октябре текущего года.

Кстати, накануне стало известно, что Toyota и Mazda хотят создать совместное предприятие в Соединенных Штатах. Его производственная площадка позволит выпускать до 300 000 автомобилей в год.