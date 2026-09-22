Кроссовер Renault Rafale обзавёлся спецверсией Hypnotic, цена известна

Мировая премьера купеобразного кроссовера Renault Rafale прошла летом 2023 года, а в продаже на европейском рынке он появился в феврале 2024-го. Изначально модель была представлена только с передним приводом, но позже в том же году гамму пополнил полноприводный вариант Renault Rafale E-Tech 4x4. Теперь сообщается о том, гамму в скором времени пополнит спецверсия с прибавкой Hypnotic к названию.

На фото: Renault Rafale Hypnotic 1 / 2 На фото: Renault Rafale Hypnotic 2 / 2

В основе особенного варианта паркетника лежит топовое исполнение Renault Rafale E-Tech 4x4. Спецверсия Rafale Hypnotic получила ряд изменений во внешности. Так, кроссоверу достались: матовый кузов в цвете Forest Black, чёрная радиаторная решётка с рисунком в виде ромбов и крупным логотипом по центру, двухцветные оригинальные легкосплавные колёсные диски размером 21 дюйм, а также чёрный глянцевый спойлер в верхней части покатой багажной двери.

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В интерьере Renault Rafale Hypnotic тоже есть свои отличия. Обивка салона выполнена в чёрном цвете из комбинированного материала – алькантары и текстурированной ткани, она дополнена сине-бело-красной прострочкой (цвета флага Франции), а на спинках есть ещё логотип Alpine в виде литеры «A». Ещё спецверсии достались чёрные глянцевые вставки на дверях с трёхцветной прострочкой.

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Помимо этого, под большим тачскрином информационно-развлекательной системы с рядом физических кнопок по нижнему краю располагается металлическая табличка с индивидуальным номером, указывающая на принадлежность к спецверсии, а на полу находятся чёрные коврики. Rafale Hypnotic получил крышу из матового стекла Solarbay, обогрев лобового стекла, аудиосистему Harmon Kardon.

На фото: салон Renault Rafale Hypnotic 1 / 3 На фото: салон Renault Rafale Hypnotic 2 / 3 На фото: салон Renault Rafale Hypnotic 3 / 3

Техника у этого особенного полноприводного кроссовера стандартная. В основе его гибридной установки лежит бензиновая турботройка объёмом 1,2 литра, работающая в тандеме со стартер-генератором и электромотором, интегрированным в коробку передач, а также с расположенным на задней оси 136-сильным электродвигателем. Совокупная мощность этой системы – 300 л.с. На разгон с места до «сотни» у Rafale E-Tech 4x4 уходит 6,4 секунды.

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В состав установки также входит тяговая батарея ёмкостью 22 кВт*ч (полная зарядка занимает 2 часа 55 минут). Дальнобойность при движении только на электротяге равна 105 км (при расчёте по циклу WLTP), а совокупный запас хода при полном баке и полностью заряженном аккумуляторе достигает 1000 км.

Живая премьера Renault Rafale Hypnotic пройдёт в следующем месяце в рамках автосалона в Париже. Спецверсия будет выпущена лимитированным тиражом – всего 1500 экземпляров. Дилеры во Франции, Германии, Испании, Италии, Швейцарии, Болгарии, Бельгии, Австрии, Польше, Румынии, Венгрии, Словакии, Чехии и Греции начнут принимать предзаказы на особенный кроссовер 1 октября 2026-го. Первые поставки ожидаются до конца этого года. Цена Rafale Hypnotic на домашнем рынке, во Франции, равна 63 550 евро, что эквивалентно примерно 6,12 млн рублей по текущему курсу.