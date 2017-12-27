В последнее время периодически появляется информация о возможном наследнике легендарной Нивы, согласно которой им должен стать новый кроссовер в актуальном Х-стиле Лады. А что, если взять за основу для дизайна оригинальный внедорожник?

Нива появилась в 1977 году, а под именем Lada 4×4 она выпускается до сих пор, пройдя через несколько модернизаций. Наиболее характерными чертами внешности автомобиля являются круглые фары и расположенные над ними «брови» поворотников, и эти элементы сохранены в представленном дизайн-проекте. Нива первых лет выпуска имела хромированную окантовку решётки радиатора и зеркала на ножках, что также отражено в дизайне новой машины.

В качестве прообраза была взята именно самая первая Нива, производившаяся до 1993 года, из-за её оригинальной задней части. Вертикальной задней оптикой уже давно никого не удивишь, а низко расположенные горизонтальные фонари могут заметно выделить кроссовер среди множества других. И, в отличие от оригинала, практичность здесь не страдает, так как проём багажной двери достаточно низкий.

Отметим, что это лишь дизайн-проект, как и реинкарнация Жигулей, которую мы представляли в прошлом месяце. Здесь так же за основу был взят новый китайский кроссовер Lync&Co 01, имеющий подходящую спокойную стилистику кузова.

Между тем, на днях в Германии стартовали продажи пятидверного внедорожника Lada 4×4.