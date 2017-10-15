Новое поколение Sandero выйдет в 2019 году

Бюджетная «пятидверка» Dacia Sandero следующего поколения, появится на рынке ориентировочно в середине 2019 года, информирует немецкое издание Auto Bild. Странно, что до сих пор фотошпионам не попадались тестовые прототипы новинки.

В настоящее время все модели Dacia, кстати, на некоторых рынках они представлены под брендом Renault, в том числе в России, базировались на различных версиях «тележки» B0. Но, к 2019 году Sandero и Logan переведут на платформу CMF-B альянса Renault-Nissan. Ранее на румынском заводе Dacia в Миовени сообщали, что производство будет готово к переходу на новую платформу к 2020 году.

По информации немецкого издания, Sandero будет предлагаться с 75-сильным литровым двигателем и 95-сильным турбомотором объемом 0,9 литра. Также в гамму войдет 95-сильным дизель объемом 1,5 литра.

Кросс-версия Sandero Stepway, которая на многих рынках превышает по объему продаж стандартный Sandero, будет сохранена в семействе. Полный привод у нее так и не появится – дело ограничится увеличенным дорожным просветом и защитными накладками на кузове. Кроме того, следующий Sandero слегка увеличится в размерах, его длина, предположительно, составит 4,1 метра.

Когда Sandero нового поколения доберется до российского рынка пока неизвестно. Renault пока готовится начать продажи обновленных бюджетников – недавно производитель получил патенты на них. Кстати, в прошлом месяце в нашей стране поступила в продажу новая версия Renault Sandero Stepway.