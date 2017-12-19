Новую Honda Insight 2018 представят в Детройте в январе

Новое поколения гибридной модели Honda Insight 2018 модельного года представят в середине января на международном автосалоне в Детройте. Новинка продолжит конкурентную борьбу с Toyota Prius на американском рынке. Нас ожидает пока только прототип. Серийная модель станет на конвейер в середине следующего года.
Судя по рассекреченным фотографиям прототипа, новая Honda Insight станет седаном, хотя предыдущее поколение было хэтчбеком и немного схожим с главным конкурентом — Prius.
Спереди новинка получит новый агрессивный вид, дополняемый широкой металлической полосой. В целом стиль дизайна немного перекликается с новой генерацией седана Honda Accord для американского рынка.
«Благодаря своему утонченному стилю, статической динамике, просторному интерьеру и лучшей в своем классе производительности новый Insight демонстрирует подход Honda к созданию электрифицированных автомобилей без стандартных компромиссов», — заявил исполнительный директор Honda Хенио Арканджели-младший.
Напомним, что первая генерация Insight 1999 года была признана самым экономичным бензиновым автомобилем, сертифицированным EPA — американским государственным регулятором.
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