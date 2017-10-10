Минпромторг РФ рассказал о продажах новых автомобилей в период с 1 января по 1 октября 2017 года.

На территории РФ в общей сложности за первые три квартала текущего года по государственным программам помощи российскому авторынку было продано 622 548 машин. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли.

В ведомстве напомнили о том, что начиная со второй половины 2017 года в стране действуют новые адресные программы господдержки: в рамках льготного автокредитования реализуются «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках субсидирования лизинга — «Российский фермер», «Российский тягач» и «Своё дело».

Известно, что с 17 июля по 1 октября 2017 года на новые адресные программы стимулирования покупательского спроса помогли продать в России 50 558 автомобилей. Из них в качестве «первых» и «семейных» куплено 44 363 машины, на три меры поддержки в рамках льготного автолизинга пришлось 6 195 единиц.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что программы господдержки авторынка РФ предположительно продлят на 2018 год. Об этом в сентябре рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. При этом порог максимальной стоимости доступных по программам льготного автокредитования моделей может быть поднят.