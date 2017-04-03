Новшества в сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности продолжатся, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова заместителя главы департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Веры Балакиревой. Очередные изменения планируется изложить в трёх законопроектах, вносящих поправки к закону об ОСАГО.

На данный момент первая инициатива уже направлена на согласование в профильные ведомства. Она предполагает, что страховщики потеряют право выставлять пострадавшему в аварии пешеходу регрессное требование по ущербу, причинённому автомобилю. Сообщается, что такие случаи на памяти представителей РСА были.

Согласно документу, Российский союз автостраховщиков при выплатах из компенсационного фонда получает право регресса к виновнику аварии в размере произведенной компенсации. Помимо этого Союзу могут дать полномочия выставлять регресс к тому сервису, который выдал диагностическую карту автомобилю в том случае, если выяснится, что ДТП произошло из-за неисправности, которую специалисты могли бы выявить в ходе осмотра ТС.

Отметим, законопроект накладывает ряд ограничений на выплаты из компенсационного фонда РСА: их нельзя будет переуступать третьим лицам (то есть автоюристам), а также на них не распространяется закон о защите прав потребителей.

Известно, что на сегодняшний день в фонде насчитывается 14 миллиардов рублей. В общей сложности с момента начала осуществления компенсационных выплат (в 2004 году) потерпевшие получили из него 32,8 миллиарда рублей. В течение 2016 года размер выплат из фонда составил пять миллиардов рублей. Однако по мнению РСА, порядка 30% приходится на сомнительные платежи, то есть «накрученные» мошенниками.

Минфин готовит ещё два законопроекта. Первый будет касаться увеличения выплат по европротоколу с 50 000 до 100 000 рублей. Второй – либерализации условий обязательного страхования автогражданской ответственности: речь идёт о дифференциации тарифов ОСАГО в зависимости от размера страховой премии (предусмотрены варианты «премиум», «бизнес» и «эконом»). Ранее об этой инициативе уже писал портал «Колёса.ру».