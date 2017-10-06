Новый BMW X5 2019 получит модернизированную моторную гамму

Новое поколение популярного кроссовера BMW X5 2019 модельного года будет оснащаться глубоко модернизированной гаммой бензиновых турбодвигателей: рядной шестерки и мотора V8. Об этом сообщает ресурс BMWblog со ссылкой на собственные неназванные источники в немецком автомобильном концерне.

Новая версия трехлитрового рядного шестицилиндрового двигателя B58 с технологией TwinPower Turbo получила кодовое название B58TU. Ожидается, что мощность агрегата составит 335 лошадиных сил. Он будет устанавливаться на версии BMW X5 sDrive40i и xDrive40i.

Версию xDrive50i оснастят также переработанным 4,4-литровым двигателем V8 TwinPower Turbo с индексом N63. Возможно, он будет соответствовать версии, которая установлена в седане M550i мощностью 465 лошадиных сил. Однако все же источник информации настаивает на том, что новый X5 станет моделью, которая не будет иметь версий моторов из текущего модельного ряда BMW.

Дизельная линейка будет состоять из уже известных двигателей. B57 в разных вариантах форсировки будет установлен на версию xDrive30d (265 л.с.), xDrive40d (320 л.с.). В версии xDrive50d будет размещен новый B57S с четырьмя турбинами мощностью 400 л.с.

Напомним, что следующее поколение BMW X5 будет основано на платформе CLAR, лежащей в основе нынешних генераций 5 Series и 7 Series. Новинка станет легче предшественника.

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