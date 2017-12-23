Новый Kia cee’d: свежие шпионские фото

Как ожидается, премьера модели состоится весной следующего года в Женеве.

Свежие снимки Kia cee’d следующей генерации опубликовал ресурс Motograph. По опубликованным изображениям можно сделать вывод, что модель нового поколения получит значительно переработанный дизайн.

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Предполагается, что в состав силовой гаммы новинки войдут трех- и четырехцилиндровые турбомоторы. Базовым для нового cee’d станет 120-сильный двигатель объемом 1,0 литра. Топовые версии будут оснащаться 140-сильным бензиновым объемом 1,4 литра, а также 136-сильным дизелем CRDi объемом 1,6 литра. Коробок, вероятно, будет две – шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот» DCT.

Ходят слухи, что в семействе Kia cee’d нового поколения место трехдверного хэтча pro_cee’d займет лифтбек, дизайн которого будет выполнен в стилистике концепта Proceed. Дебют последнего состоялся в рамках Франкфуртского автосалона в сентябре текущего года.

На днях портал «Колеса.ру» публиковал видео с новым Kia cee’d, заснятым в процессе дорожных испытаний в России.