Новый Kia Rio демонстрирует сверхуспешный старт в России

Модель Kia Rio является самой популярной на российском рынке, где недавно стартовали продажи новой генерации. Только 17 июля были объявлены комплектации и цены нового Рио, а дилеры оформили уже почти 28 тысяч предварительных заявок. Напомним, продажи «живых» автомобилей стартовали 1 августа текущего года.

Немаловажную роль в успешном старте сыграла промо-программа нового Rio, в рамках которой модель была широко представлена потенциальным покупателям на дилерских мероприятиях, состоявшихся в 90 городах России в первую неделю августа.

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Еще одним фактором, положительно повлиявшим на успешный старт Kia Rio нового поколения, стало участие в государственных программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с нулевым первоначальным взносом.

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Как мы сообщали ранее, купить новый Рио можно по цене от 669 900 до 989 900 рублей. Для модели предлагаются два бензиновых мотора объемом 1,4 (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.). Двигатели сочетаются с шестиступенчатыми механической или автоматической коробками передач.

Ранее портал «Колеса.ру» стало известно о вероятном появлении на российском рынке кросс-хэтчбека Kia Rio новой генерации. Тестовый прототип модели была сфотографирован в процессе дорожных испытаний в нашей стране.