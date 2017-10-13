Новый Land Rover Defender получит электромотор

В планах Land Rover снабдить весь модельный ряд гибридными установками. Такая участь не пропустит и новый Defender.

На этой неделе на пресс-конференции, посвященной Range Rover Velar 2018 года, представители автомобильного концерна Jaguar Land Rover подтвердили, что электрифицируют все свои новые модели, начиная с 2020 модельного года. Однако первый толчок таким планам дали обновленные внедорожники Range Rover Vogue и Range Rover Sport, которые уже получили плагин-гибридные версии.

Если новое поколение легендарного автомобиля Land Rover Defender выйдет на рынок до 2020 года, то первые его версии могут быть и без вспомогательного электромотора в паре с аккумуляторными батареями.

Говорить о силовой установке нового “Защитника” еще слишком рано. Он может получить 48-вольтовую гибридную систему с аккумуляторной батареей на 13,1 кВт*ч от нового Range Rover Sport. Также существует вероятность выпуска полностью электрической версии классического внедорожника. Впрочем истинным поклонникам не стоит расстраиваться. Крутящий момент от дополнительного электродвигателя всегда поможет на бездорожье.

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