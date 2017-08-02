Новый седан Volkswagen Polo: появились первые фото

Немецкий концерн готовится к продажам на бразильском рынке «четырехдверки» Virtus, которая в России продается под именем Polo.

Шпионские снимки седана Volkswagen Virtus, на которых автомобиль запечатлен без какого-либо камуфляжа, опубликовал бразильский ресурс Motor1. Официальная премьера модели запланирована на 1 сентября текущего года. Продажи новинки в Южной Америке начнутся в первом квартале 2018 года.

Фото демонстрируют две версии «четырехдверки». Автомобиль в кузове красного цвета выглядит как модель начального уровня, о чем свидетельствуют 15-дюймовые стальные колеса с пластиковыми колпаками, отсутствие противотуманной оптики и частично неокрашенные бамперы.

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Черный вариант, предположительно, является топовой комплектацией Highline с хромированной отделкой бамперов и обрамления окон, а также 17-дюймовыми литыми колесами. Фото салона показывает нам цифровую панель «приборки» диагональю 10,2 дюйма и опциональный 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.

Предполагается, что вскоре после выхода Виртуса на южноамериканский рынок, Volkswagen представит новый седан Polo для России. Кстати, «четырехдверка» построена на платформе MQB, так что калужское производство не потребует серьезной модернизации для его выпуска — сборка соплатформенного кросса Tiguan там началась в 2016 году.

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Напомним, хэтчбек Volkswagen Polo новой генерации был представлен в середине июня. «Пятидверка» базируется на фольксвагеновской платформе MQB A0.

Кстати, накануне стала известна дата премьеры нового кроссовера Volkswagen. Немцы планируют представить «паркетник», который станет самым маленьким в линейке, 23 августа текущего года. Серийная модель разработана по мотивам концепта T-Roc.