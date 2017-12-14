Новый сервис Alibaba: приглянулся автомобиль на улице – закажи тест-драйв

Alibaba запустит новый сервис, благодаря которому потребитель получит возможность протестировать любой увиденный на улице и понравившийся ему автомобиль. Сервис будет работать с помощью вендингового автомата по продаже автомобилей.

Услуга будет доступна клиентам интернет-площадки Tmall.com, принадлежащей Alibaba, через специальное мобильное приложение. Пользователь может сфотографировать автомобиль на улице и загрузить снимок в приложение, которое проверит наличие модели в вендинговом автомате и проинформирует о возможности тест-драйва.

Дальше потребителю необходимо сделать селфи, которое позволит получить автомобиль у автомата. Тест-драйв понравившейся модели будет бесплатным – он позволяет ездить на автомобиле максимум три дня, правда, доступен он будет только пользователям с высоким рейтингом.

Напомним, Alibaba запустила вендинговый автомат по продаже автомобилей летом текущего года. Купить машину можно в рассрочку, заплатив первый взнос в размере 10% от стоимости автомобиля и дальше погашать задолженность ежемесячными платежами.