Новый Volvo XC60 проверили на безопасность

Переработанный среднеразмерный кросс заработал максимальную оценку по результатам тестов американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) — TOP SAFETY PICK+. Напомним, для этого автомобилю необходимо хорошо проявить себя в серии краш-тестов — двух вариантах фронтального столкновения, боковом, на прочность крыши и подголовников, а также получить высокие оценки за предотвращение фронтального столкновения и работу головной оптики.

Volvo XC60 2018 модельного года успешно справился с задачей. А его система предотвращения фронтального столкновения улучшила рейтинг с «продвинутого» на «превосходный», правда, система с таким рейтингом доступна в качестве дополнительной опции. Автомобиль избежал столкновения на скорости 12 и 25 миль в час.

Кроссовер XC60, укомплектованный пакетом Advanced, получает приемлемый рейтинг работы головной оптики. Это хуже чем у автомобиля 2017 модельного года, у которого с максимально продвинутой оптикой рейтинг был «хорошим». Протестировать версию XC60 без пакета Advanced у IIHS возможности не было.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про результаты краш-тестов еще двух новинок – седана Alfa Romeo Giulia и кроссовера Mercedes-Benz GLC. Обе модели заработали максимальную оценку — TOP SAFETY PICK+.