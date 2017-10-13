Входящий в состав Группы ГАЗ Курганский автобусный завод планирует в следующем году вывести на российский рынок обновлённый автобус.

Автобус среднего класса, предназначенный для пригородных и междугородних перевозок, КАВЗ-4238, предположительно в 2018 году получит ряд новшеств. Так, модель оснастят двигателем «ЯМЗ 53403», экологический класс которого «Евро-5». Помимо этого ожидается внедрение светотехники прожекторного типа с рестайлинговой передней и задней маской.

В числе других изменений использование рулевого механизма фирмы Bosch, установка пневматической подвески, наличие системы курсовой устойчивости (ESC). Также производитель предложит различные дополнительные опции: так называемый «северный пакет», кондиционер, видеонаблюдение, систему пожаротушения. Помимо этого автобусы получат устройства экстренного реагирования при авариях ЭРА-Глонасс.

Использование двигателей семейства ЯМЗ-534 выгодно, так как они отличаются высокой надёжностью и экономичностью. Ресурс достигает 1 000 000 километров. Также стоит отметить низкий уровень шума и вибрации, который способствует повышению комфорта водителя и пассажиров.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что автобус КАВЗ-4235 обновят в следующем году. Эта модель, в частности, получит переднюю пневморессорную подвеску, модернизированную оптику, рулевой механизм фирмы Bosch, а также увеличенный до 170 литров топливный бак.