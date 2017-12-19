Обновленный Jeep Cherokee лишился необычного образа

Американский производитель «смягчил» дизайн модели, придав ей более традиционную внешность, поскольку дореформенный вариант получил массу критики за необычное оформление передней части.

Подробности об обновлениях Jeep Cherokee пока не сообщаются, отмечается лишь, что рестайлинговый кросс выглядит «более премиально» и «аутентично». Также заявляется, что в состав силовой гаммы модели войдут более экономичные двигатели, правда, о каких именно моторах идет речь неизвестно.

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Актуальный Jeep Cherokee дебютировал в 2013 году и его сразу же накрыла волна критики за дизайн, но производитель отвечал на это, что внешность автомобиля была разработана таким образом, чтобы даже через пять лет привлекать покупателей своей оригинальностью.

В состав силовой гаммы дореформенной модели входят: бензиновый четырехцилиндровый мотор объемом 2,4 литра и мощностью 177 л.с., бензиновый V6 объемом 3,2 литра мощностью 272 л.с. и дизель объемом 2,0 литра мощностью 170 л.с.

У Jeep Cherokee имеется также внедорожная модификация Trailhawk, список оборудования которой включает систему полного привода с принудительной блокировкой муфты, «понижайку» и блокировку заднего дифференциала.

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Обновленный Jeep Cherokee будет представлен публично в январе 2018 года в рамках Детройтского автосалона.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что после рестайлинга у Jeep Cherokee появится двухлитровый бензиновый турбомотор с «мягким» гибридом – 48-вольтовым стартер-генератором и суммарной отдачей 270 л.с.