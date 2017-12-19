Обновленный Jeep Cherokee лишился необычного образа

Подробности об обновлениях Jeep Cherokee пока не сообщаются, отмечается лишь, что рестайлинговый кросс выглядит «более премиально» и «аутентично». Также заявляется, что в состав силовой гаммы модели войдут более экономичные двигатели, правда, о каких именно моторах идет речь неизвестно.
Актуальный Jeep Cherokee дебютировал в 2013 году и его сразу же накрыла волна критики за дизайн, но производитель отвечал на это, что внешность автомобиля была разработана таким образом, чтобы даже через пять лет привлекать покупателей своей оригинальностью.
В состав силовой гаммы дореформенной модели входят: бензиновый четырехцилиндровый мотор объемом 2,4 литра и мощностью 177 л.с., бензиновый V6 объемом 3,2 литра мощностью 272 л.с. и дизель объемом 2,0 литра мощностью 170 л.с.
У Jeep Cherokee имеется также внедорожная модификация Trailhawk, список оборудования которой включает систему полного привода с принудительной блокировкой муфты, «понижайку» и блокировку заднего дифференциала.
Обновленный Jeep Cherokee будет представлен публично в январе 2018 года в рамках Детройтского автосалона.
Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что после рестайлинга у Jeep Cherokee появится двухлитровый бензиновый турбомотор с «мягким» гибридом – 48-вольтовым стартер-генератором и суммарной отдачей 270 л.с.
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