Обновленный Kia Sorento Prime: стала известна дата продаж в России

Появление «освеженного» кроссовера на российском рынке запланировано на февраль 2018 года.

В состав силовой гаммы обновленного кроссовера добавился новый двигатель MPI объемом 3,5 литра и мощностью 249 л.с. Имеются также 200-сильный дизель объемом 2,2 литра и 188-сильный бензиновый движок GDI объемом 2,4 литра. Первые два мотора агрегатируются с новой восьмидиапазонной автоматической коробкой, а последний с модернизированной шестидиапазонной.

Отдача V-образной «шестерки» объемом 3,5 литра линейки Lambda с распределенным впрыском топлива составляет 249 л.с. на 6 300 об/мин, тогда как у предшественника на 6 400 об/мин. Крутящий момент увеличился на 18 Нм – до 336 Нм на 5 000 об/мин (ранее было 5 300 об/мин). С новым двигателем Sorento Prime разгоняется до первой «сотни» на 0,4 секунды быстрее – за 7,8 секунды.

Система Drive Mode Select пополнилась новым режимом Smart, анализирующий персональный стиль вождения с помощью компьютера, после чего системы автомобиля подстраиваются под него.

Модель получила переработанные бамперы, всю оптику, новые дизайны колесных дисков 17-19 дюймов и два новых оттенка окраса кузова — темно-коричневый цвет Rich Espresso и насыщенный темно-синий Gravity Blue. Для оформления интерьера обновленного кросса доступны две новые темы – теперь их четыре: черный, коричневый, комбинированный черно-серый или черно-бежевый. Пересмотрен дизайн руля и блока климат-контроля.

В оснащение автомобиля теперь входит «мультимедийка» AV, поддерживающая Apple CarPlay и AndroidAuto. В топовых версиях устанавливается информационно-развлекательная система AVN 5.0 со встроенной навигацией, информацией о пробках в реальном времени, системой кругового обзора и восьмидюймовым дисплеем. Для модели также доступны: беспроводная зарядка смартфона, акустическая система Harman/Kardon с технологией объемного звучания Quantum Logic Surround 3D, ассистент выезда с парковки задним ходом и системой мониторинга слепых зон.

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Обновленный Kia Sorento Prime можно оснастить спортивным пакетом GT Line, включающим электроусилитель руля на рулевой рейке, более крупные тормозные диски, фирменные логотипы GT Line, светодиодные «противотуманки», эксклюзивную черную отделку салона, руль с перфорированной кожей и особым дизайном селектора трансмиссии.

Напомним, европейская версия рестайлингового кроссовера была представлена осенью в рамках Франкфуртского автосалона.