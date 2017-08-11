В объективы камер обновлённая версия единственного седана линейки DS попала на этот раз без камуфляжа. Судя по фотографиям, автомобиль получил иной передний бампер и новое оформление противотуманных фар. Корма французской «четырёхдверки» осталась прежней.

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У нового седана в гамму добавится два новых цвета кузова. Как сообщают китайские СМИ, в салоне обновлённого DS 5LS изменился блок управления климатической системой, помимо этого, больше стал сенсорный экран мультимедийной системы.

Предположительно моторная гамма модели останется прежней: актуальная версия седана в КНР продаётся с бензиновыми турбированными двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра с отдачей 167 и 204 л. с. соответственно. В пару к обеим версиям предлагается только одна трансмиссия – шестиступенчатый «автомат».

1 / 3 На фото: дорестайлинговый седан DS 5LS 2 / 3 На фото: дорестайлинговый седан DS 5LS 3 / 3 На фото: дорестайлинговый седан DS 5LS

По-прежнему нет информации о дате и месте премьеры обновлённой модели DS 5LS. Первый седан в линейке премиального бренда DS дебютировал в 2013 году. Этот автомобиль доступен только китайским автомобилистам, цена дорестайлинговой версии в КНР стартует с отметки 149 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 347 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, DS входит в состав PSA Group. Не так давно портал «Колёса.ру» сообщал о том, что частью концерна официально стали Opel и Vauxhall. После совершения сделки Группа стала вторым по величине автопроизводителем Европы, её доля теперь составляет 17% (по состоянию на первую половину 2017 года).