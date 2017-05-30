В Сети появились фото рестайлинговой «четырехдверки» Maruti Suzuki Ciaz, предназначенной для рынка Индии. В некоторых странах модель продают под именем Alivio.

Снимки обновлённого седана в редакцию издания Team-BHP прислал читатель. У тестового модернизированного Ciaz/Alivio отсутствует хромированная плашка на крышке багажника, задний бампер обклеен черной пленкой. Автор фото также утверждает, что спереди у модели «спрятали» противотуманки. Не исключено, что они изменят свою форму, а сверху появятся светодиодные ДХО.

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В салоне Maruti Suzuki Ciaz установлена другая «приборка». Ожидается, что модель получит новые материалы отделки и расширенный список оборудования.

Моторы у седана, скорее всего, останутся прежними. Дореформенную «четырехдверку» в Индии можно купить с 92-сильным бензиновым двигателем 1.4 и 90-сильным дизелем 1.2 с так называемой «мягкой» гибридной системой SHVS, которая использует встроенный стартер-генератор и вырабатывает электричество за счёт рекуперации кинетической энергии торможения. Бензиновый Ciaz комплектуется пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом», дизельная модификация – только 4АКП.

1 / 3 На фото: дореформенный Maruti Suzuki Ciaz 2 / 3 На фото: дореформенный Maruti Suzuki Ciaz 3 / 3 На фото: дореформенный Maruti Suzuki Ciaz

Дата премьеры модернизированного седана пока неизвестна. После того, как дебютирует версия для Индии, посвежевший Ciaz/Alivio, вероятно, доберется и до других стран.

Ранее сообщалось о том, что Maruti Suzuki готовит для индийского рынка еще одну новинку – субкомпактный хэтчбек Celerio может обзавестись кросс-версией.