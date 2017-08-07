В текущем году выпускниками «Академии» в России (в Грозном, Сочи и Казани) стали более 1 500 водителей.

Ford вместе с экспертным центром «Движение без опасности» при поддержке Госавтоинспекции МВД России уже четвёртый год подряд реализует международный проект «Академия безопасного вождения». В текущем году обучение прошли более 1 500 начинающих автомобилистов из Грозного, Сочи и Казани.

В пресс-центре ГАИ рассказали о том, что в проекте принимали участие водители в возрасте от 17 до 63 лет, однако большую часть составили студенты. От общего количества 45% имели стаж вождения до одного года, ещё у 29% он составил от года до трёх лет.

Специалисты разработали тренинги с учётом основных факторов риска, которые часто приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Участникам предложили пройти упражнения, которые направлены на проработку самых распространённых ошибок автомобилистов. Упор во время обучения сделали в том числе на экстренном торможении, соблюдении дистанции и обгоне.

Согласно статистике ГИБДД, в первой половине 2017 года количество аварий с участием начинающих водителей (со стажем управления до двух лет), снизилось на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом меньше стало и число погибших, а также раненых в таких ДТП (на 17,7 и 18,6% соответственно).

В общей сложности за четыре года реализации международной программы «Академия безопасного вождения» бесплатное обучение прошли свыше 6 500 начинающих водителей из 16 регионов России. Помимо городов этого года, тренинги прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Краснодаре, Волгограде, Астрахани и Саратове.

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В конце марта 2017 года премьер-министр РФ подписал постановление об ограничениях для начинающих водителей. Они касаются «возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических ТС; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления ТС, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы».