Прием заказов на вседорожник в РФ стартует в середине ноября текущего года, сообщил корреспондент портала «Колёса.ру», побывавший на презентации SUV. Цена Volvo XC60 нового поколения – от 2 995 000 рублей. В России будут продавать только полноприводные машины, с двумя бензиновыми и двумя дизельными моторами: T5 (249 л.с.), T6 (320 л.с.) и D4 (190 л.с.), D5 (235 л.с.) соответственно Массовые поставки начнутся в первом квартале 2018 года.

Впрочем, приобрести кроссовер можно будет и в этом году, но лишь в дорогой «приветственной» версии First Edition – цена такого XC60 составит около четырех миллионов рублей. Особые кроссоверы отличаются расширенным списком оборудования. Как рассказали представители шведской марки, первую партию из 150 автомобилей XC60 First Edition отгрузят дилерам уже через неделю.

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Мировая премьера нового кроссовера состоялась в марте 2017-го на Женевском автосалоне, на конвейер модель встала в апреле. Вседорожник построен на платформе SPA. В линейку моторов европейской версии XC60 вошли те же двигатели T5, T6, D4 и D5, плюс кросс получил 407-сильную гибридную установку T8 Twin Engine.

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Для SUV предусмотрены модернизированный комплекс City Safety с функцией автоматического подруливания, система полуавтономного вождения Pilot Assist, четырехзонная система контроля качества воздуха CleanZone, мультимедийный комплекс Sensus с вертикальным тачскрином.

Напомним, в 2018 году Volvo привезет в Россию еще одну новинку – компактный «паркетник» XC40.