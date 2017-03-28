Количество выпущенных в начале 2017 года легковых авто увеличилось более чем в шесть раз по сравнению с январём-февралём прошлого года.

Предприятия Казахстана в течение января-февраля 2017 года в общей сложности выпустили 2 175 автотранспортных средств (этот результат включает в себя грузовой транспорт и автобусную технику). Их суммарная цена составляет 10,1 миллиарда тенге. Сообщается, что объёмы выпуска в количественном выражении превысили показатель АППГ в 5,5 раза.

Производство легковых машин выросло по отношению к прошлому году более чем в шесть раз. Всего в январе-феврале с конвейеров казахстанских заводов сошло 2 038 единиц. При этом выпуск грузовых автомобилей и автобусной техники (68 и 18 единиц соответственно) по итогам первых двух месяцев 2017 года продемонстрировал спад по сравнению с АППГ (на 44 и 33% соответственно).

Прирост на 35,1% показал сбыт отечественных автозаводов с начала года – всего было продано 1 665 экземпляров. Согласно данным экспертов Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», рыночная доля продукции местных заводов достигла 31,3%, тогда как в аналогичный период минувшего года она составляла 16,9%.

«Вслед за сокращением потребительской активности выпуск автомобилей в Казахстане продолжал непрерывное падение, начиная с третьего квартала 2014 года. Сегодня мы видим первые свидетельства восстановления производственных показателей – объёмы выпуска легковых автомобилей демонстрируют рост второй месяц подряд, — комментирует председатель правления Союза Олег Алфёров. — Рынок в целом пока не вышел из фазы спада. Тем не менее продажи авто локальной сборки с начала года выросли на 35%. Сегодня каждый третий казахстанец предпочитает предложения казавтопрома».

Специалист подчеркнул, что «каждый шестой автомобиль, выпущенный «Азия Авто» [предприятие в Усть-Каменогорске – примечание редакции] с начала года, был оправлен на рынок Китая. Экспортные поставки никогда прежде не занимали столь весомой доли в структуре сбыта казахстанских автозаводов», пояснил он. «Однако перспективы дальнейшего восстановления отрасли, несомненно, будут связаны с ростом потребительского спроса внутри страны, наметившегося в IV квартале минувшего года», — добавил Олег Алфёров.

Ранее стало известно о том, что казахстанский авторынок в феврале упал больше чем на четверть. Местные дилеры сумели реализовать в течение прошлого месяца 2 567 новых машин.