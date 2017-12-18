С конвейеров российских автомобильных заводов за одиннадцать месяцев 2017 года в общей сложности сошло около 1 300 000 легковых машин. Как отметили в Федеральной службе государственной статистики, этот результат на 22,4% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

По данным ведомства, в ноябре 2017 года было выпущено около 200 000 новых легковых автомобилей. Этот результат на 16,1% превышает показатель, зафиксированный за тот же период годом ранее. Напомним, в прошлом месяце с конвейера всеволожского завода Ford Sollers сошёл 750-тысячный экземпляр, им стал универсал Ford Focus в комплектации Titanium.

Объём выпуска грузовых автомобилей в период с января по ноябрь составил 144 000 машин. Этот результат на 16,6% больше показателя годичной давности. В ноябре прирост составил 16,9%: в прошлом месяце с конвейеров российских заводов сошло примерно 17 000 тяжеловозов.

Известно, что КАМАЗ в ноябре выпустил 4 380 машинокомплектов, что на 5% превышает результат годичной давности. В течение одиннадцати месяцев челнинский автогигант выпустил 35 287 единиц (прирост составил 13%). Напомним, темп главного сборочного конвейера производителя вышел на максимальный в текущем году уровень.

Производство автобусов в ноябре в РФ сократилось на 32,6%, всего было выпущено около 2 200 экземпляров. Однако с начала года по-прежнему фиксируется прирост (на 5,8%), показатель составил 23 600 машин.