Официально: McLaren 570GT от Novitec

Специалисты ателье подготовили для британского суперкара карбоновый обвес, новые колеса и ряд технических апгрейдов.

Модель McLaren 570GT оснащается битурбированной V-образной «восьмеркой» объемом 3,8 литра, которая в стоковой версии выдает 562 л.с. и 601 Нм крутящего момента. После доработок Novitec отдача возрастает до 637 л.с. и 692 Нм.

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Тюнингованный вариант способен разгоняться с нуля до первой «сотни» за 3,0 секунды, тогда как стандартная модель выполняет это упражнение за 3,4 секунды. Максимальная скорость увеличилась незначительно – с 328 до 335 км/ч.

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Для поднятия мощности инженеры Novitec внесли изменения в управляющую электронику двигателя, откорректировав настройки впрыска, зажигания и давления наддува. Также была установлена выпускная система из инконеля в качестве финального штриха. Автомобиль оснастили спортивными пружинами, в результате чего клиренс уменьшился на 30 мм.

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В Novitec укомплектовали спорткар 570GT карбоновым обвесом, незначительно поменявшим внешность и улучшившим аэродинамические свойства: новый передний спойлер, изогнутое заднее крыло, большие воздухозаборники на каждой двери и слегка расширенные пороги.

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Этот McLaren 570GT получил комплект кованых колес Novitec MC1 с двухспицевым дизайном – 20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади, обутые в резину 235/30 и 305/30, соответственно.

Предыдущим проектом Novitec, о котором рассказывал портал «Колеса.ру» был тюнинг-пакет для итальянского суперкара Ferrari 488.