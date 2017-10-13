Opel Crossland X получил заводское ГБО

Городской кросс от Opel стал первым автомобилем с LPG с инновационной электронной многопрофильной системой, способствующей увеличению эффективности работы двигателя на газу.

Компактный кроссовер Opel Crossland X теперь доступен с заводской газовой установкой. Новая версия работает на сжиженном природном газе. Об этом сообщается в пресс-релизе немецкого автомобильного производителя.

Crossland X получил весьма экономный 1,2-литровый двигатель, работающий на газу. Согласно циклу NEDC его расход топлива составляет в городе 8,4 литра на 100 километров пути, по трассе — 6,0 литров, а смешанный — 6,9 литра. Для сравнения этот же мотор расходовал 6,8 л / 4,5 л / 5,4 л бензина соответственно. С этим трехцилиндровым двигателем предлагается только пятиступенчатая механическая коробка передач.

ГБО на Opel Crossland X ставят на конвейере. Производитель заявил о высокой прочности и надежности силового агрегата, несмотря на переход на сжиженный газ в качестве топлива. Газовая установка получила оптический датчик для электронного мультиклапана в 36-литровом баллоне, расположенном в днище багажного отсека. Благодаря этому измерение остатка топлива стало более точным. Запас хода автомобиля на газу составляет до 600 километров.

Ранее, Opel анонсировал экономичную версию для своего флагманского SUV.