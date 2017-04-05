Opel представил внедорожную версию флагманского универсала

Рассекречена топовая модификация «пятидверки», которая получила полный привод и увеличенный клиренс. Кросс-универсал одновременно представлен для европейского и австралийского рынка, где он продается под маркой Holden.

Дилеры начнут принимать заказы на новый Opel Insignia Country Tourer в июне, еще до публичной премьеры. Универсал будет представлен широкой публике в рамках Франкфуртского автосалона, который будет проходить с 14 по 24 сентября, а вскоре после этого начнутся поставки «живых» автомобилей. Производитель заявляет, что кросс-универсал станет «идеальным выбором для любителей зимних видов спорта и для сельской местности, а также для тех, кто ценит самовыражение».

Версия Country Tourer отличается от стандартного Sports Tourer защитными накладками по периметру кузова из неочищенного пластика, серебристыми передней и задней защитой днища и увеличенным на 20 мм дорожным просветом.

Точный состав силовой гаммы производитель не раскрывает, отмечая лишь, что в него войдет топовый дизельный двигатель объемом 2,0 литра мощностью 170 л.с.

1 / 2 Opel Insignia Country Tourer 2 / 2 Opel Insignia Country Tourer

В оснащение внедорожной версии универсала входит инновационная система полного привода с функцией распределения тяги, новая пятирычажная задняя подвеска, а вместо традиционного заднего дифференциала используются более продвинутые мультидисковые муфты. Модель также получила адаптивное шасси FlexRide с возможностью выбора режимов езды.

1 / 2 2 / 2 Holden Commodore Tourer

Аналогичная модель представлена в версии для австралийского рынка, где она будет продаваться как Holden Commodore Tourer.

Opel представил стандартную версию универсала Insignia в начале февраля, а уже в конце марта текущего года стартовало серийное производство нового поколения модели в Рюссельсхайме.