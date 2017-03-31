Определена дата дебюта Jeep Grand Cherokee Trackhawk с мотором от Hellcat

Как пишет портал Autoevolution со ссылкой на босса Jeep Майка Мэнли, презентация «горячего» кроссовера состоится в рамках автосалона в Нью-Йорке, который распахнёт свои двери перед посетителями через две недели — 14 апреля.
На данный момент известно, что под капотом у Grand Cherokee Trackhawk будет располагаться компрессорная бензиновая «восьмёрка» объёмом в 6,2 литра, которая устанавливается на автомобили Dodge Challender и Charger серии Hellcat. Под капотом этих автомобилей компрессорная «восьмёрка» выдает 707 сил, сколько же будет под капотом Trackhawk – пока неизвестно.
Динамические характеристики кроссовера ещё не опубликованы, но крайне маловероятно, что он «спасует» перед таким автомобилями, как Mercedes-AMG GLE 63 S, BMW X5 M, Porsche Cayenne Turbo S, а также Audi SQ7.
Ранее Колёса.ру публиковали информацию относительно сроков появления обновлённого Jeep Compass в России.
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